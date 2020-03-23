В Иркутской области за соблюдением режима самоизоляции будет следить полиция

Контроль режима самоизоляции граждан на дому будут осуществлять сотрудники полиции на основании информации Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, сообщают в областной администрации.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции всем прибывающим из-за рубежа гражданам следует находиться 14 дней в режиме самоизоляции, даже если у них нет симптомов заболевания.

По прибытии нужно позвонить на телефон горячей линии 8(3952) 399-999, 8(3952) 280-326 (работают круглосуточно) и передать сведения о месте и дате пребывания, возвращения, контактную информацию.

Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Иркутской области напоминает, что в случае нарушения режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность.