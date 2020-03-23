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В Иркутской области за соблюдением режима самоизоляции будет следить полиция

23 марта 2020

Контроль режима самоизоляции граждан на дому будут осуществлять сотрудники полиции на основании информации Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, сообщают в областной администрации.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции всем прибывающим из-за рубежа гражданам следует находиться 14 дней в режиме самоизоляции, даже если у них нет симптомов заболевания.

По прибытии нужно позвонить на телефон горячей линии 8(3952) 399-999, 8(3952) 280-326 (работают круглосуточно) и передать сведения о месте и дате пребывания, возвращения, контактную информацию.

Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Иркутской области напоминает, что в случае нарушения режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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