В Иркутской области 13 жителей нарушили режим самоизоляции и будут наказаны

В Иркутской области на карантине находится 351 человек, 13 из них нарушили режим самоизоляции, им будет выписан штраф за административное правонарушение.

Главная задача – не допустить распространение коронавируса в регионе, об этом сегодня на оперативном совещании сказал исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

- Необходимо соблюдать дисциплину. Ограничены выезды за границу и в другие регионы России. В первую очередь, туда, где имеются вспышки коронавируса. Прибывающие из других стран и те, кто находится в контакте с ними, обязаны строго соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, - подчеркнул врио главы региона.

Контроль режима самоизоляции граждан на дому осуществляют сотрудники полиции на основании информации Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Напомним, что на утро 23 марта в Иркутской области не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. При этом в России число официально зарегистрированных диагнозов коронавирусной инфекции за сутки увеличилось на 61, до 367 случаев.