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В Иркутской области 13 жителей нарушили режим самоизоляции и будут наказаны

23 марта 2020

В Иркутской области на карантине находится 351 человек, 13 из них нарушили режим самоизоляции, им будет выписан штраф за административное правонарушение.

Главная задача – не допустить распространение коронавируса в регионе,  об этом сегодня на оперативном совещании сказал исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

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- Необходимо соблюдать дисциплину. Ограничены выезды за границу и в другие регионы России. В первую очередь, туда, где имеются вспышки коронавируса. Прибывающие из других стран и те, кто находится в контакте с ними, обязаны строго соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, - подчеркнул врио главы региона.

Контроль режима самоизоляции граждан на дому осуществляют сотрудники полиции на основании информации Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Напомним, что на утро 23 марта в Иркутской области не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией.  Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. При этом в России число официально зарегистрированных диагнозов коронавирусной инфекции за сутки увеличилось на 61, до 367 случаев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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