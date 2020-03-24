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Мошенники похитили у ангарчанки более 350 тыс. рублей

24 марта 2020

Злоумышленники оформили кредит на 57-летнюю жительницу Ангарска, сообщают в областном управлении МВД.

Полицейские установили, что днем ранее женщине позвонил неизвестный, и, представившись сотрудником банка, сообщил, что от неё поступила заявка на оформление кредита онлайн на сумму 50 тысяч рублей. Ангарчанка возразила, что никаких заявок не подавала.

Тогда собеседник, якобы для уточнения информации попросил назвать цифровой пароль, пришедший на её сотовый телефон в СМС-сообщении. После того как заявительница сообщила код, на её имя неизвестные оформили кредит и обналичили денежные средства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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