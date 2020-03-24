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Три преподавателя ИГУ получили гранты от фонда Потанина

24 марта 2020

Три преподавателя магистратуры Иркутского государственного университета вошли в число победителей грантового конкурса Стипендиальной программы Владимира Потанина. Размер грантов — до 500 000 рублей, сообщают в пресс-службе вуза.

В списке победителей Олег Бернгардт, доцент кафедры естественнонаучных дисциплин факультета бизнес-коммуникаций и информатики. Грант получен на разработку нового онлайн-практикума, интегрированного с онлайн-курсом по методам машинного обучения в задачах больших данных для магистрантов без профильного математического образования. 

Всего на грантовый конкурс 2019/20 года подано 804 заявки, 747 из которых допущены к экспертной оценке после проверки на соответствие формальным требованиям, включая проверку на плагиат. По результатам конкурса определено 100 победителей, 5 преподавателей вошли в резервный список. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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