Строительство обхода «тещиного языка» на Култукском тракте завершат к сентябрю 2020 года

Строительство 9,7 километров трассы Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе выходит на финишную прямую: федеральные дорожники готовятся к укладке асфальтобетона на участке с 47 по 55 км. Обход аварийно-опасного серпантина будет готов к сентябрю 2020 года, сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».

Земляные работы в настоящий момент завершены, заканчивается укрепление откосов новой дороги. Напомним, строительство начали с нуля в марте 2018 года. За два сезона территория полностью расчищена от леса. Построено 14 водопропускных труб. Разработано 2 миллиона 600 тысяч кубометров грунта, в том числе 1800 тысяч при помощи буровзрывных работ. Таким образом дорожники фактически прокладывали новую трассу в горах.

В мае 2020 начнется устройство асфальтобетонного покрытия. Завершить эти работы планируется в августе. Рабочая комиссия оценит готовность объекта, и для транспорта откроют рабочее движение по новому участку федеральной автодороги Р-258 «Байкал». Старую дорогу полностью рекультивируют и высадят на ее месте деревья.

Автомобильная дорога федерального значения Иркутск – Улан-Удэ – Чита проходит по территории Иркутской области и находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Прибайкалье" с 22 км (г. Шелехов) до 100 км (п. Култук). Участок трассы от 30-го до 100-го км проходит по горной местности, перепад высот составляет до 500 метров. Здесь множество крутых поворотов, затяжных подъёмов и спусков. Ежедневно по трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области проносится до 5 тысяч автомобилей, в том числе большое количество большегрузной техники.

Новый участок автомобильной дороги станет короче существующего на 3 км и составит 9,7 км. Согласно техническому заданию, его строят двухполосным с дополнительной, третьей, полосой на подъём протяжённостью 7 км. Ликвидируются малые и обратные радиусы поворотов, ненормативные уклоны проезжей части. Также проектом предусмотрены две площадки отдыха для водителей. Новый участок многократно повысит безопасность дорожного движения.