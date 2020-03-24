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Лучшие вакансии для работы на "удаленке" от Superjob

24 марта 2020

Пандемия коронавируса вынудила подавляющее большинство компаний перейти на дистанционный режим работы – SuperJob стал первой компанией, которая оперативно отреагировала на новые тенденции рынка.  

Поиск удаленной работы и раньше был одной из опций нашего сервиса. Однако, в связи с ростом интереса к нему в последнее время (рост интереса среди соискателей и работодателей примерно в 3 раза за месяц), наши разработчики вывели его на стартовую страницу поиска для удобства пользователей.  

Число вакансий для удаленной работы значительно увеличилось за последний месяц: SuperJob опубликовал лучшие их них по различным направлениям. Важно отметить, что все вакансии актуальны не только для жителей Москвы или Петербурга, а доступны любому желающему работать из дома. 

Для программистов 

№ 

Должность 

Предлагаемая зарплата 

Разработчик Golang (middle) 

100 000 — 120 000 руб. 

Программист 1С 

100 000 — 125 000 руб. 

Программист .NET C# WPF/ASP.NET Core 

75 000 — 90 000 руб. 

Программист 1С-Битрикс 

80 000 руб. 

Веб-программист 

от 100 000 руб. 

Программист 1С 

от 120 000 руб. 

Программист С# (Unity) 

от 60 000 руб. 

Frontend-разработчик (React) 

от 80 000 руб. 

Программист 1С 

от 90 000 руб. 

10 

Ведущий программист 1С 

По договоренности 

11 

Разработчик JavaScript/Angular 

По договоренности 

12 

Программист 1С 

По договоренности 

13 

Программист 1С 

По договоренности 

14 

QA Automation Engineer (Datadog) 

По договоренности 

15 

Главный специалист Отдела разработки и развития информационных систем 

По договорённости

Для интернет-маркетологов 

№ 

Должность 

Предлагаемая зарплата 

Ведущий маркетолог 

150 000 руб. 

SMM-контекстолог и таргетолог/маркетолог 

75 000 руб. 

SMM-менеджер 

По договоренности 

Директор по маркетингу/маркетолог 

По договоренности 

Интернет-маркетолог 

По договоренности 

Интернет-маркетолог 

По договоренности 

Маркетолог 

По договоренности 

 Для HR-менеджеров 

№ 

Должность 

Предлагаемая зарплата 

Менеджер по подбору персонала 

150 000 руб. 

Менеджер по подбору персонала/региональный рекрутер 

от 55 000 руб. 

Рекрутер 

50 000 руб. 

HR-менеджер 

По договоренности 

HR-специалист 

По договоренности 

Для творческих профессий 

№ 

Должность 

Предлагаемая зарплата 

Веб-дизайнер 

60 000 — 70 000 руб. 

Литературный редактор 

40 000 — 50 000 руб. 

Художник-дизайнер 

По договоренности 

Веб-дизайнер 

По договоренности 

Автор настольных игр 

По договоренности 

Для преподавателей 

№ 

Должность 

Предлагаемая зарплата 

Преподаватель математики 

до 55 000 руб. 

Преподаватель английского языка (онлайн) 

от 20 000 руб. 

Преподаватель английского языка 

По договоренности 

Преподаватель английского языка онлайн 

По договоренности 

Преподаватель онлайн-курса (бухгалтерский и налоговый учет + 1С 8.3) 

По договоренности 

Преподаватель иврита (онлайн) 

от 10 000 руб. 

Преподаватель португальского языка (онлайн) 

от 10 000 руб. 

Преподаватель чешского языка (по Скайпу) 

от 10 000 руб. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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