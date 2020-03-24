Лучшие вакансии для работы на "удаленке" от Superjob

Пандемия коронавируса вынудила подавляющее большинство компаний перейти на дистанционный режим работы – SuperJob стал первой компанией, которая оперативно отреагировала на новые тенденции рынка.
Поиск удаленной работы и раньше был одной из опций нашего сервиса. Однако, в связи с ростом интереса к нему в последнее время (рост интереса среди соискателей и работодателей примерно в 3 раза за месяц), наши разработчики вывели его на стартовую страницу поиска для удобства пользователей.
Число вакансий для удаленной работы значительно увеличилось за последний месяц: SuperJob опубликовал лучшие их них по различным направлениям. Важно отметить, что все вакансии актуальны не только для жителей Москвы или Петербурга, а доступны любому желающему работать из дома.
Для программистов
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
100 000 — 120 000 руб.
|
2
|
100 000 — 125 000 руб.
|
3
|
75 000 — 90 000 руб.
|
4
|
80 000 руб.
|
5
|
от 100 000 руб.
|
6
|
от 120 000 руб.
|
7
|
от 60 000 руб.
|
8
|
от 80 000 руб.
|
9
|
от 90 000 руб.
|
10
|
По договоренности
|
11
|
По договоренности
|
12
|
По договоренности
|
13
|
По договоренности
|
14
|
По договоренности
|
15
|
Главный специалист Отдела разработки и развития информационных систем
|
По договорённости
Для интернет-маркетологов
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
150 000 руб.
|
2
|
75 000 руб.
|
3
|
По договоренности
|
4
|
По договоренности
|
5
|
По договоренности
|
6
|
По договоренности
|
7
|
По договоренности
Для HR-менеджеров
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
150 000 руб.
|
2
|
от 55 000 руб.
|
3
|
50 000 руб.
|
4
|
По договоренности
|
5
|
По договоренности
Для творческих профессий
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
60 000 — 70 000 руб.
|
2
|
40 000 — 50 000 руб.
|
3
|
По договоренности
|
4
|
По договоренности
|
5
|
По договоренности
Для преподавателей
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
до 55 000 руб.
|
2
|
от 20 000 руб.
|
3
|
По договоренности
|
4
|
По договоренности
|
5
|
Преподаватель онлайн-курса (бухгалтерский и налоговый учет + 1С 8.3)
|
По договоренности
|
6
|
от 10 000 руб.
|
7
|
от 10 000 руб.
|
8
|
от 10 000 руб.