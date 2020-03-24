Лучшие вакансии для работы на "удаленке" от Superjob

Пандемия коронавируса вынудила подавляющее большинство компаний перейти на дистанционный режим работы – SuperJob стал первой компанией, которая оперативно отреагировала на новые тенденции рынка.

Поиск удаленной работы и раньше был одной из опций нашего сервиса. Однако, в связи с ростом интереса к нему в последнее время (рост интереса среди соискателей и работодателей примерно в 3 раза за месяц), наши разработчики вывели его на стартовую страницу поиска для удобства пользователей.

Число вакансий для удаленной работы значительно увеличилось за последний месяц: SuperJob опубликовал лучшие их них по различным направлениям. Важно отметить, что все вакансии актуальны не только для жителей Москвы или Петербурга, а доступны любому желающему работать из дома.

Для программистов

Для интернет-маркетологов

Для HR-менеджеров

Для творческих профессий

№ Должность Предлагаемая зарплата 1 Веб-дизайнер 60 000 — 70 000 руб. 2 Литературный редактор 40 000 — 50 000 руб. 3 Художник-дизайнер По договоренности 4 Веб-дизайнер По договоренности 5 Автор настольных игр По договоренности

Для преподавателей