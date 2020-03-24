ЦБ советует банкам быть осторожнее с наличными из-за коронавируса

ЦБ хочет минимизировать распространение коронавируса при использовании наличных. Регулятор на своем сайте опубликовал список мер предосторожности при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). В частности, регулятор рекомендует банкам ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции.

В числе других рекомендаций ЦБ - регулярно проводить профилактическую дезинфекцию банкоматов и терминалов; перед выдачей наличных и их загрузкой в банкоматы и терминалы нужно, чтобы деньги пробыли в банке «в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса»; обращать внимание клиентов на приоритетное использование безналичной формы оплаты товаров и услуг.