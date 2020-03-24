Банки продолжают повышать ставки по ипотеке

Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.

Банк "Открытие" решил поднять ставку по ипотеке на полтора процентных пункта, оставив на прежнем уровне стоимость беззалоговых кредитов. В Совкомбанке с 19 марта повысили ставки на вклады в рублях, отметив при этом, что если решение ЦБ изменит тренд роста доходностей ОФЗ, то ставки останутся на текущих уровнях.

С понедельника ставки по рублевым и долларовым вкладам, а также по накопительным счетам в рублях поднял и "Тинькофф банк", при этом условия кредитования организация не изменила.

Еще раньше повышать ставки по ипотеке стали банки с иностранным капиталом — Росбанк, Юникредит-банк, Райффайзенбанк.