В Иркутске на самоизоляции находится 1456 человек

В настоящее время в регионе на самоизоляции находится 1456 человек, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Проведено почти 2400 тестов на коронавирус, заболевших не выявлено. Всего с 1 февраля по 24 марта в Иркутскую область прибыло 45209 человек. Такие данные приведены на оперативном штабе по коронавирусной инфекции.

На горячую линию по коронавирусу за минувшие сутки поступило 507 обращений. Напоминаем, телефон многоканальной горячей линии по коронавирусу 8 (3952) 39-99-99.