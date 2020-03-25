Развлекательные центры, кинотеатры и ночные клубы закроют во всех регионах России

Из-за коронивруса правительство России поручило регионам временно закрыть развлекательные центры, кинотеатры и ночные клубы, детские игровые комнаты и развлекательные центры и иные досуговые заведения. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Напомним, что ранее для борьбы с распространением вируса в стране запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты фитнес-залы и бассейны, на дистанционное обучение переведены школы и университеты. Введен обязательный двухнедельный карантин для возвращающихся из-за рубежа граждан. С 18 марта в страну запрещен въезд иностранцев.

24 марта мэр Москвы Сергей Собянин назвал «довольно высокой» динамику распространения вируса в столице. Денис Проценко, главврач московской больницы в Коммунарке, куда госпитализируют большинство заразившихся, призвал готовиться к итальянскому сценарию пандемии.