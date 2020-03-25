Дату проведения Тотального диктанта переносят на 17 октября 2020 года

Впервые за 17 лет он будет написан осенью, сообщают в организации.

Остаток сезона Тотального диктанта ― 2020 будет перенесен на полгода. Его откроет Тотальное путешествие, которое было прервано 14 марта из-за сложной эпидемиологической обстановки. Тогда организаторы приняли решение перенести автопробег на осень и проехать через одиннадцать оставшихся городов с 17 сентября по 7 октября.

С середины сентября начнутся повторные курсы подготовки к Тотальному диктанту в офлайн- и онлайн-формате. Восьмого октября откроется регистрация на площадки акции по всему миру, 17 октября состоится сама акция.

«Перенос Тотального диктанта ― событие не менее беспрецедентное, чем перенос Олимпийских игр: такого не было еще ни разу. Надеемся, что такого не повторится: диктант 2021 года должен пройти в апреле. Мы очень рассчитываем на поддержку участников, которые решатся написать два Тотальных диктанта с разницей в полгода, а также наших организаторов, которые примут этот вызов обстоятельств и смогут организовать два мероприятия с таким коротким промежутком», ― прокомментировала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.