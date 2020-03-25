Перспективы рубля улучшаются

Долгожданное восстановление рынков рисковых активов состоялось. Ралли акций, облигаций развивающихся экономик и укрепление валют шло на фоне расширения программ монетарного стимулирования развитых экономик. Пандемия не отступает, обуславливая сохранение заградительных экономико-географических барьеров, препятствующих распространению инфекции. Тем не менее панические настроения последних недель сменились столь же эмоциональным всплеском оптимизма участников рынка, отмечают аналитики БКС Брокер в своем обзоре.

Американские индексы показали рекордное дневное восстановление котировок акций, а волатильность, отражающая общерыночный сентимент, в моменте падала на 50% от пиковых значений марта. Ограниченный потенциал отскока сохраняется, однако неопределенность масштабов расширения коронавируса вынуждает инвесторов проявлять осторожность с занятием краткосрочных позиций на текущих уровнях цен.

Сырьевые активы пребывает в области повышенной волатильности, однако общерыночный позитив последних дней не чужд и инвесторам рынка энергоносителей и металлов. Наблюдается дефицит золота.

Цены на нефть в среду возвращаются к максимумам вторника вблизи $28 после очередного скачка волатильности. Торги в азиатскую сессию идут с повышением в 3%. Полная неопределенность краткосрочного спроса и предложения сырья на рынке формирует все еще негативный сентимент участников торгов. Тем не менее инвесторы ожидают нахождение консенсуса между странами-производителями сырья. Вероятно, и крупнейший нефтедобытчик последних лет, США, может присоединиться к процессу урегулирования конфликта.

Российский рубль накануне испытал прилив сил на фоне общемирового улучшения торгового сентимента. Укрепление рубля происходило на фоне ралли рынков акций и облигаций развивающихся экономик. Лишь отсутствие стабильности нефтяных котировок мешает дальнейшему восстановлению позиций в рубле.

В качестве ближайшей поддержки накануне рассматривались значения вблизи 77,5 руб. за доллар США и 84 по евро. Минимумы вторника обозначены у USD/RUB: 78,15 и EUR/RUB: 84,22. Коррекция факторов ценообразования рубля после сильного ралли накануне сегодня несколько отодвинет процесс усиления отечественной валюты. В среднесрочной перспективе снижение неопределенности позволяет рассчитывать и на более низкие уровни по валютным парам.