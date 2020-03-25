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Закрытие обособленного подразделения организации не влияет на порядок уплаты транспортного налога - ФНС

25 марта 2020

Для налогообложения местом нахождения наземных транспортных средств и маломерных судов признается место нахождения владеющей ими организации или её обособленного подразделения, по которому зарегистрировано транспортное средство.

При этом организации ставятся и снимаются с учета в налоговых органах по месту нахождения указанных транспортных средств на основании сведений, которые сообщают в налоговые органы подразделения регистрирующих органов: ГИБДДД МВД России, гостехнадзора, МЧС России, Росморречфлота.

Если сведения об изменении места госрегистрации транспортного средства из-за закрытия обособленного подразделения компании от регистрирующих органов не поступили, нет и оснований для снятия организации с учета в налоговом органе. В этом случае, то есть до изменения сведений регистрирующих органов, налогоплательщик уплачивает транспортный налог с учетом налоговых ставок и льгот, действующих в регионе по месту нахождения обособленного подразделения, на которое было зарегистрировано транспортное средство.

Соответствующие разъяснения дал Минфин России в письме от 11.03.2020 № 03-02-07/2/18031.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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