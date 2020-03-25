Путин предложил снизить с 30% до 15% ставку страховых взносов для малого бизнеса

Владимир Путин поручил снизить ставку страховых взносов для предприятий малого и среднего бизнеса с 30% до 15%. Об этом он сообщил во время своего обращения в связи с коронавирусом.

«Сейчас мы обязаны сделать всё, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в 2 раза, с 30% до 15%, снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Если зарплата будет на уровне МРОТ или ниже, то ставка останется прежней», - пояснил президент России.