Новости

«Сбербанк Управление Активами» будет управлять средствами эндаумента, созданного Благотворительным фондом Владимира Потанина

26 марта 2020

«Сбербанк Управление Активами» приступил к управлению средствами фонда целевого капитала, созданного для поддержки и эффективного развития Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова в рамках программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Этот эндаумент стал десятым фондом целевого капитала под управлением «Сбербанк Управление Активами». Общий объем средств десяти фондов составляет 4 млрд рублей.

Договор управления средствами фонда целевого капитала подписали «Сбербанк Управление Активами» и Фонд развития художественного музея им. В. И. Сурикова. Пожертвования в этот фонд могут делать физические и юридические лица. Доход от инвестирования будет направляться на реализацию социально-значимых целей деятельности музея.

Евгений Зайцев, генеральный директор «Сбербанк Управление Активами»:

«Фонды целевого капитала значимое и перспективное направление работы "Сбербанк Управление Активами". Начало сотрудничества с Фондом музея имени Сурикова важный этап в развитии этого направления. Наша команда обладает обширным опытом и высокой квалификацией для того, чтобы выстроить максимально эффективное и надежное взаимодействие связки фонда целевого капитала и управляющей компании».

Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина:

«Для музея создание эндаумента серьезный шаг в обеспечении финансовой независимости и возможности планировать свое будущее. Это особенно важно в условиях неопределенности, с которой мы сегодня столкнулись. Проект по созданию целевого капитала Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова стал одним из лучших в нашей программе повышения квалификации и получил поддержку Фонда Потанина. О поощрительном взносе было объявлено на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Уверена, что присущие музею инициативность и творческий подход станут залогом успешного развития эндаумента».

«Сбербанк Управление Активами» сотрудничает с 10 фондами целевого капитала:

  • Специализированный фонд целевого капитала «Российский фонд культуры»;
  • Фонд управления целевым капиталом Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова «Фонд развития МГУ»;
  • два фонда целевого капитала Дальневосточного федерального университета;
  • Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова;
  • Специализированный фонд целевого капитала «Фонд развития балетного искусства Бориса Эйфмана»;
  • Специализированный фонд целевого капитала для поддержки культуры и искусства «Расширение пространства»;
  • Фонд управления целевым капиталом «Школа "Летово"»;
  • Специализированный фонд управления целевым капиталом частного учреждения культуры «Музей современного искусства "Гараж"»;
  • Фонд развития музея имени В. И. Сурикова.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус
Михаил Задорнов: мировую экономику в 2020 году ждет рецессия, рубль к концу года может подрасти
Сбербанк запустил программу поддержки бизнеса из-за коронавируса
Поддержка будет предоставлена отраслям: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства
«Выбора у нас в данной ситуации нет». Как Русал реагирует на коронавирус
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании