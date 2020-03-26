«Сбербанк Управление Активами» будет управлять средствами эндаумента, созданного Благотворительным фондом Владимира Потанина

«Сбербанк Управление Активами» приступил к управлению средствами фонда целевого капитала, созданного для поддержки и эффективного развития Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова в рамках программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Этот эндаумент стал десятым фондом целевого капитала под управлением «Сбербанк Управление Активами». Общий объем средств десяти фондов составляет 4 млрд рублей.

Договор управления средствами фонда целевого капитала подписали «Сбербанк Управление Активами» и Фонд развития художественного музея им. В. И. Сурикова. Пожертвования в этот фонд могут делать физические и юридические лица. Доход от инвестирования будет направляться на реализацию социально-значимых целей деятельности музея.

Евгений Зайцев, генеральный директор «Сбербанк Управление Активами»:

«Фонды целевого капитала — значимое и перспективное направление работы "Сбербанк Управление Активами". Начало сотрудничества с Фондом музея имени Сурикова — важный этап в развитии этого направления. Наша команда обладает обширным опытом и высокой квалификацией для того, чтобы выстроить максимально эффективное и надежное взаимодействие связки фонда целевого капитала и управляющей компании».

Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина:

«Для музея создание эндаумента — серьезный шаг в обеспечении финансовой независимости и возможности планировать свое будущее. Это особенно важно в условиях неопределенности, с которой мы сегодня столкнулись. Проект по созданию целевого капитала Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова стал одним из лучших в нашей программе повышения квалификации и получил поддержку Фонда Потанина. О поощрительном взносе было объявлено на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Уверена, что присущие музею инициативность и творческий подход станут залогом успешного развития эндаумента».

«Сбербанк Управление Активами» сотрудничает с 10 фондами целевого капитала: