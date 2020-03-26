Услуги Россельхозбанка не выходя из дома: возможности биометрической системы и «Голосового помощника»

В связи с введением ряда ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции Россельхозбанк расширил возможности по дистанционному предоставлению финансовых услуг физическим лицам.

Для действующих клиентов РСХБ запущен новый автоматизированный сервис «Голосовой помощник» на основном номере Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на коротком номере 7787 для абонентов Билайн, МТС, МегаФон и Теле2 (звонок по России- бесплатный). Теперь с помощью «Голосового помощника» можно получать информацию о состоянии своего счета, операциям по счету или карте, платежам по кредиту (при наличии установленного «кодового слова»). Чтобы получить ответ на самые популярные вопросы, клиентам совершенно не обязательно идти в офис или даже разговаривать с живым оператором Контакт-центра. Не нужно нажимать комбинации кнопок или бродить по длинному голосовому меню - достаточно просто сказать «голосом» интересующую тему или вопрос и «помощник» сам предоставит вам ответ.Действующие клиенты Банка также могут установить мобильное приложение (доступно в App Store и Google Play) или зайти в личный кабинет интернет-банка РСХБ на https://online.rshb.ru и совершать различные операции: перевести денежные средства, например, родственникам или знакомым по номеру телефона или карты; погасить кредит или оплатить коммунальные услуги. В том числе через дистанционные каналы Банка возможно разместить денежные средства во вклад или накопительный счет.Для новых клиентов с января 2020 года возможно открыть счет или вклад в Россельхозбанке и совершать все финансовые операции не выходя из дома в любое время с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Граждане РФ, зарегистрированные на портале Госуслуги и ранее посетившие офис любого банка для сдачи биометрических образцов в ЕБС (лицо и голос), имеют возможность стать клиентом Банка дистанционно с использованием компьютера или мобильного устройства.Сервис доступен на странице входа в Интернет-банк https://online.rshb.ru - «Регистрация через Госуслуги», а в случае использования смартфона или планшета достаточно скачать в Google Play или App Store приложение «Биометрия», разработанное ПАО «Ростелеком» (Оператором ЕБС) и мобильное приложение Банка. Далее, используя функцию «Регистрация через Госуслуги», можно подтвердить личность по биометрическим данным.После прохождения удаленной идентификации пользователь становится полноценным клиентом РСХБ и ему доступны все услуги Россельхозбанка дистанционно в режиме 24/7 без территориальных ограничений.«Россельхозбанк обеспечивает клиентам полную доступность финансовых услуг в условиях режима самоизоляции или при переходе на удаленную работу. Совершать онлайн покупки и другие финансовые операции потенциальные клиенты и те, кто уже является активным пользователем банковских услуг, смогут в любое время. В сложившихся условиях Россельхозбанк рекомендует пользоваться дистанционными каналами для ограничения контактов», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.