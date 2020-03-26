СБЕР Решения запустили бесплатную Всероссийскую «горячую линию» по вопросам организации удаленной работы в компаниях

СБЕР Решения, входящие в Экосистему Сбербанка, запустили бесплатную Всероссийскую «горячую линию» по вопросам организации удаленной работы в компаниях. Эксперты будут консультировать по технологическим, кадровым, юридическим, а также организационно-коммуникациями вопросам по переводу сотрудников на удаленный формат работы. Единый бесплатный телефонный номер для обращений: 8-800-700-94-82.

1 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Распространение коронавируса может существенно ухудшить бизнес-климат для компаний и предпринимателей. Минимизировать финансовые последствия возможно, если оперативно перестроить бизнес-процессы.

Многие компании принимают решение о переводе сотрудников на дистанционную работу. Кроме того, сотрудники могут сами обратиться к работодателю с заявлением о переводе на дистанционную работу. Основное в этой ситуации – это системная работа по кадровым, юридическим, организационно-коммуникационным, а также технологическим аспектам. Эксперты «горячей линии» СБЕР Решений проконсультируют по всем аспектам перевода сотрудников на дистанционный формат работы.

Полная информация о «горячей линии» представлена на сайте компании sber-solutions.ru/remote.

СБЕР Решения – основатель практики аутсорсинга бизнес-процессов в России и СНГ*. Уже 25 лет компания работает с частными и государственными организациями различных отраслей. За это время в СБЕР Решениях накоплен уникальный опыт, который позволяет предлагать клиентам оптимальный набор услуг, высокотехнологичные продукты и инновационные решения. Наши сервисы помогают бизнесу развиваться.

СБЕР Решения являются партнерами мировых лидеров в сфере аутсорсинга.

Компания входит в Экосистему Сбербанка.

Официальный сайт СБЕР Решений: sber-solutions.ru