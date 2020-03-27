Более 500 тысяч земельных участков в Иркутской области пройдут переоценку в 2020 году

Управление Росреестра по Иркутской области информирует о проведении на территории региона кадастровой оценки земель населенных пунктов. Перечень участков, кадастровую стоимость которых планируется определить в текущем году, подготовлен и направлен ведомством в «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости». Всего в перечень вошло более 500 тысяч земельных участков.

Напомним, что кадастровая стоимость используется при расчёте налога на земельные участки, дома, квартиры и другие объекты недвижимости. Результаты кадастровой оценки также могут быть использованы при проведении ряда операций с недвижимостью, в том числе при оформлении аренды или наследства.

Последний раз государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов проводилась в Иркутской области в 2012-2013 годах.

Управление Росреестра по Иркутской области не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости. Решение о проведении процедуры принимает Правительство Иркутской области. До 2018 года определение кадастровой стоимости на территории региона проводилось независимыми организациями оценщиков. С 2018 года эти работы осуществляет областное бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости». Результаты кадастровой оценки утверждаются Правительством Иркутской области. До утверждения результатов жители Иркутской области получат возможность откорректировать определенную в ходе оценки кадастровую стоимость земель населенных пунктов.

«Предварительный отчет о результатах определения кадастровой стоимости после проведения оценки будет размещен в свободном доступе - на сайтах Росреестра и бюджетного учреждения, проводящего процедуру оценки. У жителей нашего региона будет время в течение 50 дней на то, чтобы ознакомиться с документом и направить в бюджетное учреждение свои замечания. Таким образом, повлиять на результаты кадастровой оценки можно будет до их утверждения. Это позволит еще на начальном этапе исправить возникшие при проведении процедуры ошибки и избавит граждан от необходимости оспаривать некорректные результаты оценки», - пояснил руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.