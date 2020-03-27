Банк «Приморье» повышает ставки по вкладам в рублях

Банк «Приморье» объявляет о повышении ставок на вклады в рублях для физических лиц. Так, новые ставки по вкладам «Максимальный» и «Мультивалютный+" на 385 дней составляют 6% годовых, рост составил 0,4% по сравнению с предыдущими значениями. Ставка в рублях по вкладу «Управляемый» сроком на 385 дней выросла на 0,65% годовых и составляет 5,4% соответственно.

Вклады «Максимальный» и «Управляемый» можно открыть онлайн, без посещения офиса, с помощью интернет-банка или Мобильного приложения Банка «Приморье».

Также Банк «Приморье» представляет новый вклад, посвященный 75 годовщине Победы в Великой отечественной войне — «75 лет Победы», с повышенной процентной ставкой (6,25% годовых в рублях на срок размещения депозита 385 дней).