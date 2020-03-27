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ТД «Саянский бройлер» обвиняют в уклонении от налогов на сумму более 140 млн рублей

27 марта 2020

По версии следствия, «в период с 2013 по 2015 год, когда количество торговых точек «Саянского бройлера» увеличилось, руководитель организации приискала подконтрольное ей ООО «Радуга», в которое номинально трудоустраивались лица, фактически являющиеся работниками агрохолдинга», сообщают в следственном комитете области. 

Незаконная схема, по мнению СК, позволила создать видимость соответствия ООО «ТД Саянский бройлер» условиям закона, позволяющим применять обществу упрощенную систему налогообложения, и не уплачивать налог на добавленную стоимость и налог на имущество организации.

В указанный период численность работников организации превысила 100 человек, сообщает СК, что влекло за собой обязанность уплачивать организацией указанные налоги.

Следствие сообщает, что собраны достаточные доказательства, подтверждающие обвинение руководителя организации в причинении бюджету РФ ущерба в размере более 143 миллионов рублей в результате уклонения от уплаты налогов.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Саянский городской суд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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