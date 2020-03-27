Эксперты подтвердили необоснованный рост цен на гречку

Ранее в этот день глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев заявил, что его ведомство выявило картельные соглашения на рынке гречневой крупы, сообщают «Известия».

«Если до 10–13 марта цены шли в нормальном контексте роста, исходя из дополнительных затрат на хранение, обработку и так далее, то после этого за неделю скачок составил почти 10 тыс. рублей за тонну у производителей крупы. Это многовато, это не может быть вполне обоснованно», — сказал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

По его словам, в данном случае ФАС действует оперативно, и если удастся доказать картельный сговор, его участников надо привлекать к ответственности.