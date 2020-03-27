Паническое бегство капитала из облигаций EM продолжилось

EPFR Global опубликовал данные по потокам за неделю, завершившуюся в среду. Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций составили $840 млн против рекордных $1,4 млрд на предыдущей неделе.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 19 по 25 марта составил порядка $270 млн (пятая неделя оттока) против оттока $640 млн неделей ранее. Между тем в фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток около $1 млн (лучший результат за последние 4 недели), на предыдущей неделе отток равнялся $240 млн.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый отток капитала на уровне $570 млн (третий худший результата за 10 лет) против рекордного оттока на уровне $760 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался чистый отток капитала на уровне $30 млн (худшая неделя с июня 2014 года) по сравнению с оттоком $20 млн неделю назад.