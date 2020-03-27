ПАО АКБ «Приморье» сообщает о графике и адресах работы с клиентами дополнительных офисов в период с 28 марта по 04 апреля 2020 года:

Г. Владивосток:

Ул. Светланская, 47, 11:00 — 17:00

Ул. Русская, 65/4, 11:00 — 17:00

Народный пр-т, 43/2, 11:00 — 17:00

Ул. Светланская, 131Б, 11:00 — 17:00

Ул. Окатовая, 12А, 11:00 — 17:00

Ул. Светланская, 47, 11:00 — 17:00 Ул. Русская, 65/4, 11:00 — 17:00 Народный пр-т, 43/2, 11:00 — 17:00 Ул. Светланская, 131Б, 11:00 — 17:00 Ул. Окатовая, 12А, 11:00 — 17:00 Г. Артем:

Ул. Кирова, 53, 11:00 — 17:00

Ул. Кирова, 53, 11:00 — 17:00 Г. Находка:

Ул. Школьная, 1а, 11:00 — 17:00

Ул. Школьная, 1а, 11:00 — 17:00 Г. Уссурийск:

Ул. Ушакова, 20, 11:00 — 17:00

Ул. Ушакова, 20, 11:00 — 17:00 Г. Хабаровск:

Ул. Ленина, 75, 11:00 — 17:00

Ул. Ленина, 75, 11:00 — 17:00 Г. Южно-Сахалинск :

Ул. Амурская, 62, 11:00 — 17:00

Ул. Амурская, 62, 11:00 — 17:00 Г. Иркутск:

Ул. Дзержинского, 20/1,

Пн-пт: 11:00 — 17:00

Сб: 11:00 — 15:00

Вниманию клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обсуживающихся в офисах, которые не будут работать в данный период*:

во Владивостоке все необходимые услуги можно получить в Отделе обслуживания юридических лиц в главном офисе Банка «Приморье» по адресу: ул. Светланская, 47: в других городах — в соответствующих работающих офисах.

обслуживание клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в указанных выше офисах осуществляется с понедельника по пятницу с 11:00 до 17:00.

Вниманию клиентов — физических лиц, обсуживающихся в офисах, которые не будут работать в данный период*:

во Владивостоке все необходимые услуги можно получить в вышеперечисленных офисах;

в других городах — в соответствующих работающих офисах.

В данный период в работающих офисах Банка «Приморье» не будут рассматриваться заявки на кредитные карты, потребительское кредитование и ипотеку. Однако специалисты Банка готовы проконсультировать вас по всем интересующим вопросам. Остальные операции выполняются в полном объеме.

Обслуживание клиентов — физических лиц в указанных выше офисах осуществляется с понедельника по субботу с 11:00 до 17:00 (офис в Иркутске по субботам в указанный период работает с 11:00 до 15:00).

Банк «Приморье» напоминает, что при отсутствии острой необходимости стоит отказаться от посещения офиса в пользу дистанционного обслуживания посредством Мобильного банка или Интернет-банка для физических лиц, системы iBank для юридических лиц. Благодаря дистанционным сервисам вы можете управлять своими финансами без посещения офисов Банка.

По всем интересующим вопросам также можно проконсультироваться у специалистов Контакт-центра Банка «Приморье» но телефону: 8 800 200 20 86.

Благодарим Вас за понимание и ответственность. Берегите себя и своих близких!

* Офисы Банка, которые закрыты в период с 28 марта по 04 апреля 2020 года: г. Владивосток, Океанский пр-т, 98; г. Владивосток, ул. Черемуховая, 7; г. Владивосток ул. Светланская, 11; г. Владивосток, ул. Посьетская, 14; п. Врангель, проспект Восточный, 4; г. Находка, бульвар Энтузиастов, 1; г. Находка ул. Спортивная, 2; г. Уссурийск ул. Пушкина, 17; г. Уссурийск ул. Комсомольская, 83; г. Хабаровск ул. Дзержинского, 56.