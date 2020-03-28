5 вопросов о налоге на вклады

Эксперты банка ВТБ дали ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по налогообложению процентного дохода по вкладам. Напомним, что предложение обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям объемом свыше 1 млн рублей Президент России Владимир Путин озвучил 25 марта во время своего телеобращения по ситуации с коронавирусом. Ответы основаны на предварительных разъяснениях Минфина России, подчеркивают эксперты. Конкретные параметры данной меры будут оформлены в виде поправок в Налоговый кодекс и должны пройти утверждение Государственной думой и Советом Федерации Российской Федерации.

1. Будет ли облагаться налогом в 13% весь депозит или только проценты? В каком объеме?

— Налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада (депозит), а исключительно получаемые с этого вклада проценты, если объем вклада превышает 1 млн рублей. Например, если в 2021 году при ставке 5% с 1 млн рублей вы получите доход 50 тыс. рублей, то налог на этот доход составит 6 500 рублей по ставке 13%, заплатить его будет необходимо в 2022 году. Чистая доходность вашего вклада составит 4.35%.

2. Когда начнет действовать новый налог?

— С 1 января 2021 года. То есть налог по процентным доходам по вкладам за 2021 год будет удержан в 2022 году. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам в 2022 году. Процентных доходов граждан, полученных в 2020 году, данная мера не коснется.

3. Будет ли считаться доходом переоценка валютных депозитов, произошедшая в результате изменения курса валют? В ВТБ ставки по вкладам в евро 0%, с них теперь тоже нужно будет платить налог?

— Предполагается, что налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями.

4. Будет ли учитываться совокупный доход от размещения средств во всех банках (если объем депозита в каждом из них менее 1 млн, но совокупная сумма — более)?

— Налогообложению подлежит общая сумма вкладов клиента во всех банках, если в совокупности они превышают 1 миллион рублей.

5. Каким образом будет удерживаться новый налог: нужно ли клиенту самостоятельно подавать информацию о полученном процентном доходе в налоговые органы, или эту функцию возьмет на себя банк?

— Механизмы администрирования пока прорабатываются.