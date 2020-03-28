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Как работает ПСБ с 30  марта по 3 апреля

28 марта 2020

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В соответствии с распоряжением ЦБ РФ в период с 30 марта по 3 апреля ПСБ меняет график работы офисов. Большинство отделений и все ипотечные центры банка будут работать в обычном режиме, ряд офисов будет переведен на ограниченный режим работы. Клиентам будет доступен привычный набор сервисов и услуг.

При этом банк рекомендует клиентам пользоваться дистанционными сервисами банка и посещать офисы только в экстренных случаях. Через интернет и мобильное приложение ПСБ можно совершать операции по своим счетам и кредитам, конвертировать валюту, проводить платежи и переводы внутри банка. Переводы в сторонние организации будут также доступны.

Подробная информация о режиме работы отделений доступна на  сайте, другую оперативную информацию можно узнать в специальном разделе, который регулярно обновляется


/ Сибирское Информационное Агентство /
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