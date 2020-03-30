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Дальневосточный банк сообщил режима работы с 30 марта 2020 года

30 марта 2020

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В целях обеспечения исполнения Указа Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», ПАО «Дальневосточный банк» информирует о том, что в период с 30 по 31 марта 2020 года:

  • обслуживание клиентов – физических и юридических лиц осуществляется посредством системы дистанционного банковского обслуживания iBank2 (в российских рублях);
  • в офисах Банка обслуживание клиентов – физических и юридических лиц не осуществляется;
  • все платежи по кредитам, выпадающие на период c 30.03.20 г. по 05.04.20 г., переносятся на 06.04.2020 г., в связи с чем рекомендуем обеспечить наличие денежных средств на счете для внесения платежа.

О работе офисов с 01.04.2020 по 04.04.2020 информация будет предоставлена дополнительно.

Банкоматы и терминалы, системы «Интернет-офис» и «Мобильный офис» Дальневосточного банка работают без изменений.

Информационный центр ПАО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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