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Сбудется ли прогноз Грефа – нефть по $20, доллар по 100?

30 марта 2020

Сегодня утром фьючерсы на Brent падают на 8,06% к уровням закрытия предыдущего торгового дня, до $22,92 за баррель. На прошлой неделе Герман Греф заявил, что нефть по $20 – это доллар/рубль по 100. В принципе, все верно, и $20 за баррель мы можем увидеть на этой неделе. Однако по рублю не факт, что прогноз сбудется, так как курс рубля в России – это в значительной степени политика, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Недавнее снижение международных резервов Банка России не должно вызывать тревоги. Евро и юань упали к доллару с 13 по 20 марта, мировые цены на золото снизились. Продажи валюты составили не более $7 млрд. Банк России может и даже обязан поддержать рубль. Что касается акций, то, думаю, стоит спокойно сидеть в кэше и начинать покупать, когда индекс РТС опустится к 600 пунктам. Вероятно, это тоже не за горами. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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