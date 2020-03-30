Сбудется ли прогноз Грефа – нефть по $20, доллар по 100?

Сегодня утром фьючерсы на Brent падают на 8,06% к уровням закрытия предыдущего торгового дня, до $22,92 за баррель. На прошлой неделе Герман Греф заявил, что нефть по $20 – это доллар/рубль по 100. В принципе, все верно, и $20 за баррель мы можем увидеть на этой неделе. Однако по рублю не факт, что прогноз сбудется, так как курс рубля в России – это в значительной степени политика, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Недавнее снижение международных резервов Банка России не должно вызывать тревоги. Евро и юань упали к доллару с 13 по 20 марта, мировые цены на золото снизились. Продажи валюты составили не более $7 млрд. Банк России может и даже обязан поддержать рубль. Что касается акций, то, думаю, стоит спокойно сидеть в кэше и начинать покупать, когда индекс РТС опустится к 600 пунктам. Вероятно, это тоже не за горами.