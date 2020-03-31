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Сбербанк запустил обновленное мобильное приложение для акционеров и инвесторов

31 марта 2020

В преддверии годового Общего собрания акционеров по итогам 2019 года Сбербанк запустил обновленное мобильное приложение для акционеров и инвесторов «Акционер Сбербанка». Приложение было разработано с учетом современных стандартов UX-дизайна, основанного на ощущениях пользователя от взаимодействия с сервисом. Фокусом приложения является актуальный новостной контент в специальном разделе «Лента событий».

В соответствии с решением Наблюдательного совета банка собрание акционеров в этом году пройдет в форме заочного голосования — без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений. Именно поэтому особое значение приобретает реализованный в приложении онлайн-доступ к материалам собрания в один клик. Акционерам также доступны сервисы электронного голосования, позволяющие принять в нем участие и проголосовать из любой точки мира. Кроме того, из приложения можно задать вопрос, в том числе по повестке собрания.

В Сбербанке рассчитывают, что обновленное приложение станет площадкой для обсуждения инвестиционной истории банка среди широкого круга текущих и потенциальных инвесторов. Приложение «Акционер Сбербанка» уже доступно для скачивания в App Store и Google Play для телефонов на платформах iOS и Android.

Анастасия Белянина, руководитель Центра по работе с инвесторами Сбербанка:

«В текущей ситуации цифровые каналы играют незаменимую роль в коммуникациях с участниками рынка. Мы высоко ценим наши взаимоотношения с частными акционерами и надеемся, что обновленная версия мобильного приложения, разработанная для них, сделает наше общение еще удобнее и интереснее».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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