В Иркутской области на 31 марта подтверждены 3 случая заражения коронавирусом

По данным на утро 31 марта, в Иркутской области подтверждены три случая заражения коронавирусной инфекцией – два пациента проходят лечение в Иркутске, один – в Братске. Об этом сообщили на совещании по мерам, принимаемым в Приангарье для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, получен один сомнительный результат, по этому случаю будут проводиться дополнительные исследования. Тест проходила женщина на десятые сутки самоизоляции после отдыха в Таиланде. Пробы на коронавирус, взятые у ее родственников, показали: инфекции у них нет.



- Не дожидаясь положительных или отрицательных результатов следующих анализов этой пациентки, нужно выяснить круг контактных лиц и начать работу с ними, - поручил профильным ведомствам глава региона Игорь Кобзев.