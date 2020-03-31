Новости

В Иркутской области на 31 марта подтверждены 3 случая заражения коронавирусом

31 марта 2020

Читайте также:

В Иркутской области еще два учреждения будут проводить анализ на коронавирус - Минздрав региона
31 марта 2020
Волонтеры-железнодорожники готовы оказывать помощь пожилым людям в Иркутской области и Республике Бурятия в период самоизоляции
31 марта 2020

По данным на утро 31 марта, в Иркутской области подтверждены три случая заражения коронавирусной инфекцией – два пациента проходят лечение в Иркутске, один – в Братске. Об этом сообщили на совещании по мерам, принимаемым в Приангарье для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, получен один сомнительный результат, по этому случаю будут проводиться дополнительные исследования. Тест проходила женщина на десятые сутки самоизоляции после отдыха в Таиланде. Пробы на коронавирус, взятые у ее родственников, показали: инфекции у них нет.

- Не дожидаясь положительных или отрицательных результатов следующих анализов этой пациентки, нужно выяснить круг контактных лиц и начать работу с ними, - поручил профильным ведомствам глава региона Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (490)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Иркутской области еще два учреждения будут проводить анализ на коронавирус - Минздрав региона
В Иркутске ограничат доступ на детские и спортивные площадки
В Иркутской области на 31 марта подтверждены 3 случая заражения коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании