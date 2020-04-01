Альфа-Банк в Иркутске открыл отделение по новому адресу

Новый офис расположен по адресу: Литвинова, 2, в деловом и культурном центре города и находится всего в 200 метров от прежнего офиса на улице Богдана Хмельницкого, 1.

«Наша клиентская база неуклонно растет, и площадь прежнего отделения уже не позволяла нам оперативно, а главное, качественно обслуживать всех наших клиентов», - говорит Ольга Беспечная, региональный управляющий ОО «Иркутский» АО «Альфа-Банка». - В новом офисе оборудованы более удобные зоны ожидания и обслуживания клиентов, светлее и просторнее стали переговорные комнаты. В целом мы постарались сделать все так, чтобы сотрудникам было комфортно работать в новом пространстве, а клиентам приятно обращаться за услугами банка».

В отделении действует простая и понятная система навигации, которая позволяет легко ориентироваться в новом пространстве общей площадью почти 200 кв. метров.

Здесь можно открыть счета и вклады, оформить кредиты, получить финансовую консультацию и подключить мобильное приложение. В отдельной зоне установлены три банкомата, где клиенты могут круглосуточно вносить и снимать наличные, переводить деньги, оплачивать мобильную связь, услуги ЖКХ и многое другое.

В офисе также предусмотрены отдельные зоны для премиальных клиентов. С ними работают персональные менеджеры, которые помогут с индивидуальным инвестиционным планированием.

Для удобства клиентов в зале ожидания оборудован детский уголок, установлен компьютер, где можно самостоятельно провести все базовые операции, а также распечатать необходимые документы.

Отделение работает с физическими лицами шесть дней в неделю: с понедельника по пятницу с 9-00 до 20-00 и в субботу с 10-00 до 18-00.

Альфа-Банк – крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Активная клиентская база составляет 543 тыс. корпоративных клиентов и 5,7 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 525 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. Не отказываясь от живого общения с клиентами, банк разрабатывает «отделения будущего» с распознаванием на базе биометрии и геолокации. Одновременно с этим Альфа-Банк – создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store - 4.9 из 5; в Google Play - 4.8 из 5). Наши ценности: лучший клиентский опыт, технологическое лидерство, лучшие сотрудники.

Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком №1 в России» по версии Frank Premium Banking Award. По итогам 2019 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $59,47 млрд, совокупный кредитный портфель — $39,8 млрд, акционерный капитал — $8,1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до $1,03 млрд.