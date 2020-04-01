Эксперты говорят о возвращении ипотечных ставок к 10%

Аналитики «Эксперт РА» предсказывают повышение уже в первом полугодии 2020 года, сообщает РБК.

В 2020 году после исторических минимумов ипотечная ставка может превысить уровень 10% при развитии умеренного и кризисного сценариев, говорится в обзоре «Угроза заражения» рейтингового агентства «Эксперт РА». Власти объявляют меры по поддержке рынка, но полностью нивелировать эффект от макроэкономической ситуации не смогут.

В 2019 году прирост ипотечной задолженности замедлился до 17% против 24% годом ранее: банки выдали 1,3 млн ипотечных кредитов (падение на 14%) на 2,8 трлн руб. (сокращение на 5%). Средние ставки были выше уровней 2018 года, на динамику портфелей повлияли также рост цен на недвижимость и снижение объема выдач кредитов с низким первоначальным взносом, считают аналитики.

В 2020 году «Эксперт РА» ожидает нового падения выдач жилищных займов — уже не на 5%, а на 10%, чему поспособствует новое вероятное повышение ставок уже в первом полугодии 2020 года.

«На фоне роста доходностей ОФЗ и стоимости фондирования для банков из-за волатильности на финансовых рынках проценты по ипотеке с большой вероятностью превысят 10% уже в первой половине года», — считают в «Эксперт РА».

Некоторые банки уже начали поднимать ставки по жилищным займам из-за волатильности на рынках, вызванной распространением коронавируса COVID-19, разрывом сделки ОПЕК+ и последовавшим почти двукратным обвалом цен на нефть до $25–27 (по сорту Brent). Это сделали «ЮниКредит» и Транскапиталбанк, Райффайзенбанк и Росбанк, «Открытие». Крупнейшие игроки на рынке — Сбербанк и ВТБ — пока не меняли условий по ссудам.