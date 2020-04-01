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Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну с 1 июля

1 апреля 2020

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Государственная Дума разрешила регионам вводить налог для самозанятых с 1 июля 2020 года. Соответствующие поправки в закон на заседании в нижней палате парламента приняли сразу в трех чтениях.

Специальным налоговым режимом могут воспользоваться физические лица и ИП, получающие доход от товаров собственного производства или оказания услуг без привлечения наемных рабочих. Налоговая ставка составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% - с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

С 1 июля власти регионов смогут самостоятельно решать вопрос о том, стоит ли им присоединиться к эксперименту. 

Сейчас эксперимент по установлению специального налогового режима проводится в 23 регионах России. В нем участвуют 562 тысячи человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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