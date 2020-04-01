Примсоцбанк расширил перечь доступных операций в офисах банка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В период с 31/03/2020 по 03/04/2020 года выполняются следующие операции клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:



1. Расчетно-кассовое обслуживание в рублях:

• Обработка платежных поручений, направленных клиентами дистанционно по Системе «iBank»;

• Выдача наличных на заработную плату и выплаты социального характера;

• Пополнение расчетного счета наличными денежными средствами;

• Прием Сертификатов ключа проверки ЭЦП в системе IBANK;

• Выдача готовых корпоративных карт.



2. Обслуживание в иностранной валюте, услуги валютного контроля - прием к исполнению (принятию) Банком документов, направленных клиентами дистанционно по Системе «iBank»:

• Переводов иностранной валюты;

• Поручений (распоряжений) по покупке/продаже иностранной валюты;

• Справок о подтверждающих документах;

• Сведений о валютных операциях;

• Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора);

• Заявления о внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля;

• Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора);

• Документов-оснований для валютных операций (инвойсы, подтверждающие документы и др.).



Указанные операции по расчетно-кассовому обслуживанию в рублях, обслуживанию в иностранной валюте, услугам валютного контроля будут производиться по обычному графику в операционное время, установленное на внешнем сайте банка www.pskb.com



Зачисление денежных средств в рублях, иностранной валюте, поступившие в пользу клиентов, будет осуществляться в течение операционного времени либо в дату не позднее дня, следующего за днем поступления денежных средств.