Примсоцбанк расширил перечь доступных операций в офисах банка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В период с 31/03/2020 по 03/04/2020 года выполняются следующие операции клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
1. Расчетно-кассовое обслуживание в рублях:
• Обработка платежных поручений, направленных клиентами дистанционно по Системе «iBank»;
• Выдача наличных на заработную плату и выплаты социального характера;
• Пополнение расчетного счета наличными денежными средствами;
• Прием Сертификатов ключа проверки ЭЦП в системе IBANK;
• Выдача готовых корпоративных карт.
2. Обслуживание в иностранной валюте, услуги валютного контроля - прием к исполнению (принятию) Банком документов, направленных клиентами дистанционно по Системе «iBank»:
• Переводов иностранной валюты;
• Поручений (распоряжений) по покупке/продаже иностранной валюты;
• Справок о подтверждающих документах;
• Сведений о валютных операциях;
• Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора);
• Заявления о внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля;
• Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора);
• Документов-оснований для валютных операций (инвойсы, подтверждающие документы и др.).
Указанные операции по расчетно-кассовому обслуживанию в рублях, обслуживанию в иностранной валюте, услугам валютного контроля будут производиться по обычному графику в операционное время, установленное на внешнем сайте банка www.pskb.com
Зачисление денежных средств в рублях, иностранной валюте, поступившие в пользу клиентов, будет осуществляться в течение операционного времени либо в дату не позднее дня, следующего за днем поступления денежных средств.
Новости
Примсоцбанк расширил перечь доступных операций в офисах банка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей1 апреля 2020
В период с 31/03/2020 по 03/04/2020 года выполняются следующие операции клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: