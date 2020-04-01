Новости

Примсоцбанк расширил перечь доступных операций в офисах банка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1 апреля 2020

В период с 31/03/2020 по 03/04/2020 года выполняются следующие операции клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

1. Расчетно-кассовое обслуживание в рублях:
      • Обработка платежных поручений, направленных клиентами дистанционно по Системе «iBank»;
      • Выдача наличных на заработную плату и выплаты социального характера;
      • Пополнение расчетного счета наличными денежными средствами;
      • Прием Сертификатов ключа проверки ЭЦП в системе IBANK;
      • Выдача готовых корпоративных карт.

2. Обслуживание в иностранной валюте, услуги валютного контроля - прием к исполнению (принятию) Банком документов, направленных клиентами дистанционно по Системе «iBank»:
      • Переводов иностранной валюты;
      • Поручений (распоряжений) по покупке/продаже иностранной валюты;
      • Справок о подтверждающих документах;
      • Сведений о валютных операциях;
      • Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора);
      • Заявления о внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля;
      • Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора);
      • Документов-оснований для валютных операций (инвойсы, подтверждающие документы и др.).

Указанные операции по расчетно-кассовому обслуживанию в рублях, обслуживанию в иностранной валюте, услугам валютного контроля будут производиться по обычному графику в операционное время, установленное на внешнем сайте банка www.pskb.com

Зачисление денежных средств в рублях, иностранной валюте, поступившие в пользу клиентов, будет осуществляться в течение операционного времени либо в дату не позднее дня, следующего за днем поступления денежных средств.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В России количество заразившихся коронавирусом достигло 2777 человек
Роспотребнадзор обязал граждан соблюдать дистанцию 1 м в общественных места
«Коронавирус распространяется стремительно». Игорь Кобзев обратился к жителям Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании