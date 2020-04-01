В Иркутской области на 1 апреля у шести человек выявлен сомнительный результат по коронавирусу

Их пробы биологического материала доставлены в новосибирский научный центр «Вектор».

Всего, по данным на 1 апреля, в Иркутской области официально подтверждены три случая коронавируса. Пациенты получают все необходимое лечение, сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Для борьбы с распространением заболевания в Иркутской области введен режим самоизоляции.

При этом в России число заболевших в России за последние сутки увеличилось на 440 до 2777 человек. Суточный прирост впервые оказался меньше предыдущего дня, накануне прирост составил 500 человек.