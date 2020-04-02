Число акционеров ВТБ в Иркутской области увеличилось на четверть

Банк ВТБ в марте 2020 года зафиксировал рекордное число акционеров. Общее количество лиц, владеющих акциями банка, по состоянию на 1 марта составило более 199 тысяч, в том числе около 198 тысяч частных инвесторов. Эти показатели являются максимальными за всю историю публичного обращения акций ВТБ.

За год количество держателей ценных бумаг банка выросло на 47%, причём наибольший прирост произошёл в течение последних трёх месяцев. За период с декабря по март число акционеров ВТБ выросло на 25%. Увеличение произошло в основном в сегменте розничных инвесторов, доля которых в настоящий момент составляет 8,3% от акций в свободном обращении (+1 п.п. за год).

В Иркутской области количество акционеров банка на 1 марта составило более трех тысяч человек, увеличившись с начала года на четверть. Традиционно количество миноритариев ВТБ в регионе растет наиболее высокими темпами: за 2019 год их число увеличилось на 40%. Иркутская область входит в топ-20 регионов по числу держателей акций ВТБ.

В банке ВТБ действует развитая система взаимодействия с акционерами и инвесторами. Ежегодно банк проводит около 70 мероприятий для частных инвесторов, для акционеров также доступны дистанционные каналы коммуникации, включая мобильное приложение «Акционер ВТБ» и систему электронного голосования на собраниях акционеров. Важное место в системе корпоративного управления занимает независимый Консультационный совет акционеров (КСА), представители которого входят в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии банка.

С 2018 года ВТБ реализует программу привилегий для держателей акций банка, в рамках которой предлагаются специальные условия по кредитным, пакетным, страховым, инвестиционным и иным банковским продуктам. Базовый объём привилегий предоставляется уже при владении акциями в количестве от одной штуки. За период действия программы акционеры ВТБ оформили уже более 140 тысяч продуктов на выгодных условиях.

По информации Московской биржи, акции ВТБ входят в число наиболее популярных бумаг в портфелях частных инвесторов. С начала 2019 года от 8,5% до 11,7% активных инвесторов имели акции ВТБ в своих портфелях, благодаря чему акции ВТБ стабильно занимают 3-4 позицию в рэнкинге предпочтений участников фондового рынка.