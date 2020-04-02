«Переживём и не этот конец света». Иркутяне сочинили «Гимн Самоизоляции» во время коронавируса

Иркутяне сочинили «Гимн Самоизоляции», чтобы веселее пережить вынужденные ограничения, вызванные эпидемией коронавируса. «Песня от всех, кто не теряет позитива, для всех, кто не теряет чувства юмора. Улыбайтесь под маской! Будьте здоровы!» - пишет автор текста Сергей Мядзелец. Гимн исполнил известный ведущий, актер, шоумен Игорь Бялоус, в видеоклипе снялись иркутяне.

Здравствуй, Минздрав и Роспотребнадзор,

Как нельзя актуальнее - здравствуй.

Вы сказали из дому ни шагу во двор,

И вообще, никуда, мол, не шастай.

Я денек посидел, ночь повыл на луну,

Холодильник, закрыв на рассвете.

Но простите я дома сидеть не могу,

Я ушел и сижу в интернете!

Теща, собака, жена, детвора – дома.

Только в квартире моей тишина – кома.

Переживём и не этот конец света,

Если не кончится в доме запас интернета.