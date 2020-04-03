200 пассажиров рейса, прибывшего ночью из Бангкока, размещены в обсерваторе в Иркутске

Он организован на базе гостиницы «Воздушная гавань». У всех пассажиров взяты анализы на исследование. Об этом на оперативном штабе утром 3 апреля главе региона Игорю Кобзеву доложила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева. Среди прибывших 56 детей до 14 лет, из которых трое - в возрасте от двух до трех месяцев.

- Для семей с маленькими детьми, безусловно, необходимы особые условия, будем рассматривать для них другие возможные варианты изоляции, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, 1 апреля прибыл рейс из Пхукета, на борту которого находились 162 пассажира. Они размещены в обсерваторе в Шелехове, а также индивидуальных жилых домах.

По данным на утро 3 апреля, в Иркутской области восемь официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом, один – сомнительный.