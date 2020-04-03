Всё о кредитных каникулах в связи с коронавирусом от банковских экспертов

В контактные центры банка поступает очень много вопросов, касающихся кредитных каникул. Эксперты банка УРАЛСИБ ответили на многие из них.

1. Можно ли прямо сейчас оформить кредитные каникулы?

Закон о кредитных каникулах, принятый Государственной Думой, должен быть одобрен Советом Федерации. Если Совет Федерации не внесет в закон изменений, то вы можете рассчитывать на все условия, оговоренные в нем, но только после вступления закона в силу.

2. С какого момента можно оформить кредитные каникулы?

Кредитные каникулы можно оформить с даты вступления закона в силу. Закон считается вступившим в силу с даты его официального опубликования на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и в СМИ, в частности в Российской газете.

3. Что нужно сделать, чтобы получить кредитные каникулы?

Если ваш доход действительно снизился более чем на 30% в связи с ухудшением макроэкономической ситуации ввиду эпидемии коронавируса, что может быть впоследствии подтверждено документально, то с момента вступления закона в силу вы сможете подать заявку дистанционно через интернет-сайт банка или по следующим номерам телефонов:

телефоны для наших клиентов-физических лиц: 8 800 250 57 57 или 8 495 723 77 77.

телефоны для юридических лиц и ИП: 8 800 700 77 16 или 8 495 723 77 00.

После уведомления банка о вашем желании получить кредитные каникулы необходимо предоставить документы, подтверждающие снижение дохода за последний месяц не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

4. Что будет, если клиент, получив кредитные каникулы, не предоставит документы, подтверждающие снижение дохода?

Если банк не получит подтверждающих снижение дохода документов, то льготный период будет считаться не установленным. Будут начислены полагающиеся пени и штрафы за весь срок неуплаты, а не произведенные платежи по кредиту будут считаться просроченными, что приведет к моментальному возникновению длительной просроченной задолженности. Поэтому вам необходимо ответственно подходить к подаче заявки на получение кредитных каникул.

5. На какой срок можно получить каникулы?

Кредитные каникулы могут быть оформлены на срок до 6 месяцев.

6. Получить кредитные каникулы можно, имея кредиты на любые суммы, или есть ограничения?

Максимальная сумма кредита, с которой можно оформить кредитные каникулы, будет установлена Правительством РФ.

7. Какие документы нужно предоставить?

Необходимо предоставить документы, подтверждающие снижение дохода: справка о доходах за текущий и 2019 год, выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения о регистрации в качестве безработного, листок нетрудоспособности на срок не менее одного месяца. Банк имеет право обращаться с запросом о подтверждении предоставленных вами сведений о снижении доходов в Пенсионный фонд Российской Федерации и в Фонды социального и медицинского страхования Российской Федерации. Согласие на предоставление данной информации считается полученным от заемщика с момента направления уведомления о желании получить льготный период.

8. На ипотечные платежи каникулы тоже распространяются?

На ипотечный кредит также можно оформить кредитные каникулы на срок до 6 месяцев, если по ипотечному кредиту в настоящее время не действуют ипотечные каникулы в рамках ст. 6.1-1 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

9. Что будет, когда кредитные каникулы закончатся?

По окончании кредитных каникул кредитный договор продолжит действовать на первоначальных условиях, при этом срок кредита может быть увеличен на срок льготного периода в 6 месяцев для потребительских, ипотечных и автокредитов. Для кредитных карт увеличение срока кредита составит 720 дней. При этом основной долг и проценты, отложенные на время кредитных каникул, необходимо будет уплатить в рамках нового графика платежей.

10. Можно ли погасить кредит досрочно или прервать льготные каникулы?

Да. Можно досрочно прервать льготный период, уведомив об этом банк.

11. Могут ли получить кредитные каникулы индивидуальные предприниматели?

Индивидуальные предприниматели также могут обратиться с заявкой и рассчитывать на уменьшение платежей, а также на их полную приостановку. При этом необходимо учитывать, что полная приостановка по розничным кредитам указанного физического лица не может быть осуществлена, если он воспользовался кредитными каникулами в качестве индивидуального предпринимателя.

12. Могут ли представители малого или среднего бизнеса обращаться в банк для получения кредитных каникул?

Представители малого или среднего бизнеса могут обращаться за получением кредитных каникул, но только в случае работы в отраслях, которые будут определены Правительством РФ как особенно пострадавшие от кризиса.