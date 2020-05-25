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Сбербанк расскажет об инструментах инвестирования

25 мая 2020

Байкальский банк ПАО Сбербанк приглашает принять участие в вебинаре «Просто об инвестициях». Онлайн-встреча состоится 26 мая в 18:00 (время иркутское).

Инвестиционный тренер Сбербанка Павел Легких расскажет о наиболее выгодных инструментах инвестирования с потенциальной доходностью больше, чем по депозитам. Участники вебинара узнают, как в условиях снижения процентных ставок сохранять высокую доходность своих вложений и как вернуть 13% от суммы инвестирования в виде налогового вычета.

Для участия пройдите по ссылке https://events.webinar.ru/20053013/4976498

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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