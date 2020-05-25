«Открытие Private Banking» стал спонсором благотворительного Zoom-ужина «В Греции все ЕСТЬ» ресторана «Пифагор»

Благотворительный ужин состоялся 21 мая в 19.00. Все средства направлены в фонд «Друзья», занимающийся системным развитием российской благотворительности. Тематический ужин прошел при поддержке генерального партнера Открытие Private Banking, премиального сервиса Ultima.Яндекс Такси, 5* люкс-отеля Elounda Peninsula и легендарного греческого бренда Metaxa.

Ужины в Zoom стали не только способом выживания ресторанного бизнеса в период карантина, но и модным столичным трендом, диктующим свои правила.

На сей раз темой, но пока, увы, не местом, встречи была объявлена солнечная Греция. Традиционные блюда национальной греческой кухни в новейшей интерпретации шеф-поваров ресторана «Пифагор» стали главным предметом кулинарного исследования и объектом для восторженных комплиментов гостей. В роли маэстро и ведущего вечера выступал владелец ресторана Александр Раппопорт. Профессиональный мастер-класс по приготовлению и сервировке средиземноморских блюд Александр Леонидович сопровождал увлекательными рассказами об истории их появления, культуре и традициях древней цивилизации.

В меню ужина из десяти подач в формате family style фигурировали как общеизвестные традиционные блюда в современном авторском исполнении, так и уникальные деликатесы из продуктов местной кухни: мезе, тцадзики, тарамасала, перечная паста с фетой, гирос из краба с авокадо, орзо с козьим сыром, большой греческий салат, фаршированные лангустинами мини-кальмары, томленое мраморное ребро с булгуром и овощами и греческий йогурт с медовыми сотами на десерт. Выгодно оттенять многообразие вкусов блюд помогал традиционный греческий напиток Metaxa.

В полном составе меню-сеты были бережно доставлены до дверей гостей ужина водителями сервиса Яндекс.Доставки безопасным бесконтактным способом.

На протяжении всего ужина в отдельном окошке zoom проходил благотворительный аукцион фонда «Друзья» с единственным лотом — ваучером на 5-дневный семейный отдых в люкс- отеле 5* Elounda Peninsula на острове Крит. Наивысшую ставку за лот — 13 000 долларов — предложила Виктория Борисевич, которая и забрала свой счастливый билет. Теперь ее путешествие зависит от возобновления международного авиасообщения с Грецией и открытия туристического сезона.

Лучших времен пока ждут и другие подарки для гостей от партнеров события — сертификаты на премиальные услуги с картой Открытие Lifestyle, включая годовой консьерж-сервис 24/7, а также промокоды на поездки сервисом Ultima.Яндекс Такси на автомобилях премиального класса.

Совершить виртуальный гастротур также пришли сооснователи фонда «Друзья» Ян Яновский с супругой Леной Фейгин и Гор Нахапетян с супругой Лилей, Василий Борисов и Марианна Максимовская, Марк Гарбер, Полина Аскери, Юлия Митрович и Сергей Мацоцкий, Екатерина Андреева, Эвелина Хромченко и Дмитрий Семаков, Дарья и Станислав Лисиченко, Инга Берман, Екатерина Одинцова с дочерью Диной Немцовой, Евгения Линович, Ирина Чайковская, Марина Жигалова-Озкан, Ксения Соловьева, Ирина Вольская, Ксения Чилингарова, Маргарита Лиева, Мария Богданович, Маргарита Пушкина, Екатерина Мцитуридзе, Николай Усков, Ольга Панченко, Юлия Визгалова, Левиева Этери с дочерью Кристиной и многие другие.

Фонд «Друзья»

Фонд «Друзья» помогает индустрии благотворительности в России стать более профессиональной. Через свои ключевые программы — «Команда профессионалов», платформа ProCharity и «Московская школа профессиональной филантропии» — фонд привлекает лучшие бизнес-практики в работу благотворительных организаций и создает площадки для фандрайзинга и успешного сотрудничества с бизнесом и государством.

Открытие Private Banking

Банк Открытие входит в список системно значимых кредитных организаций. Работа Открытие Private Banking строится по принципу открытой архитектуры: не ограничивая ваши возможности продуктовой линейкой. Открытие Private Banking предлагает лучшие решения, в том числе — от российских и зарубежных партнеров. К вашим услугам классические банковские продукты, инвестиционные продукты, advisory, юридический и налоговый консалтинг, lifestyle management.

Ultima Яндекс.Такси

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