Новости

Объемы выдачи ипотеки за апрель в Иркутской области сократились на 20%

25 мая 2020

Российские банки в апреле сократили выдачу ипотечных кредитов. Выдано 81,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд рублей. По сравнению с мартом выдачи сократились на 33% по количеству и на 39% по объему. В сравнении с апрелем 2019 года выдачи снизились на 18%, таковы предварительные данные "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ).

Читайте также:

ВТБ выдает каждую вторую ипотеку в России под 6,5%
1 июня 2020
Жители Приангарья по программе льготной ипотеки 6,5% покупают новостройки в Иркутске, Ангарске и Москве
29 мая 2020

Иркутская область движется в рамках общероссийских трендов. В апреле выдано 1500  ипотечных кредитов на сумму 3,1 млрд рублей, объемы выдачи сократились на 20%.

"Ипотечное кредитование в апреле сократилось не так значительно, как другие сегменты розничного кредитования, - Александрович Артур, генеральный директор ОКБ. - Дело в том, что у сделок по покупке недвижимости длительный цикл оформления, поэтому в апреле банки предоставили значительное число кредитов, работа над которыми была начата еще до введения карантина. Кроме того, поддержку ипотеке оказывал ажиотажный спрос на недвижимость в марте. В апреле рынок недвижимости замер, что, вероятно, отразится на ипотечном кредитовании по итогам мая".  


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Ипотека 6,5%, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека6,5%":
Все материалы сюжета (39)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании