Объемы выдачи ипотеки за апрель в Иркутской области сократились на 20%

Российские банки в апреле сократили выдачу ипотечных кредитов. Выдано 81,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд рублей. По сравнению с мартом выдачи сократились на 33% по количеству и на 39% по объему. В сравнении с апрелем 2019 года выдачи снизились на 18%, таковы предварительные данные "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ).

Иркутская область движется в рамках общероссийских трендов. В апреле выдано 1500 ипотечных кредитов на сумму 3,1 млрд рублей, объемы выдачи сократились на 20%.

"Ипотечное кредитование в апреле сократилось не так значительно, как другие сегменты розничного кредитования, - Александрович Артур, генеральный директор ОКБ. - Дело в том, что у сделок по покупке недвижимости длительный цикл оформления, поэтому в апреле банки предоставили значительное число кредитов, работа над которыми была начата еще до введения карантина. Кроме того, поддержку ипотеке оказывал ажиотажный спрос на недвижимость в марте. В апреле рынок недвижимости замер, что, вероятно, отразится на ипотечном кредитовании по итогам мая".