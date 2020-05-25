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SuperJob опубликовал лучшие вакансии для работы удаленно

25 мая 2020

SuperJob продолжает публиковать подборки вакансий, предполагающих работу в режиме домашнего офиса. В этот раз — для программистов, интернет-маркетологов, инженеров, дизайнеров, преподавателей. Удаленно работать можно из любой точки планеты.

Для программистов

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Frontend-разработчик (React)

220 000 руб.

2

Программист XFS для банкоматов и платёжных терминалов

от 150 000 руб.

3

Senior Python developer

140 000 — 160 000 руб.

4

Ведущий программист «1С»

120 000 — 150 000 руб.

5

Программист «1С»

120 000 — 150 000 руб.

6

Разработчик C#

120 000 — 150 000 руб.

7

Разработчик C++

120 000 — 150 000 руб.

8

Руководитель группы разработки «1С»

110 000 — 135 000 руб.

9

VoIP разработчик

до 120 000 руб.

10

Разработчик на Ruby on Rails

100 000 — 120 000 руб.

11

Ведущий программист «1С»

110 000 — 130 000 руб.

12

Разработчик Bitrix24/Bitrix

100 000 — 150 000 руб.

13

Программист Unity

100 000 — 125 000 руб.

14

Инженер-программист АСУ ТП

от 90 000 руб.

15

Программист .NET

80 000 — 90 000 руб.

16

Разработчик Golang

от 65 000 руб.

17

Data scientist

По договорённости

18

Data scientist, специалист по обучению нейронных сетей

По договорённости

19

Программист C++

По договорённости



Для специалистов по интернет-маркетингу

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Ведущий маркетолог

150 000 руб.

2

Менеджер по развитию бизнеса/маркетолог

от 100 000 руб.

3

SEO-специалист (оптимизация рекламы)

от 70 000 руб.

4

Маркетолог

60 000 руб.

5

Специалист по контекстной рекламе

от 50 000 руб.

6

Старший специалист отдела маркетинга

По договоренности

7

Интернет-маркетолог

По договоренности

8

SEO-специалист

По договоренности

9

SMM-специалист

По договоренности


Для инженеров

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Ведущий инженер-конструктор

130 000 руб.

2

Ведущий инженер (проектирование ВЛ)

до 80 000 руб.

3

Ведущий инженер-конструктор

74 000 — 90 000 руб.

4

Ведущий инженер-проектировщик ПГС

55 000 — 60 000 руб.

5

Ведущий инженер-конструктор светопрозрачных конструкций

50 000 руб.

6

Главный инженер проекта (электро-, тепло-, промышленное и гражданское строительство)

По договоренности

7

Ведущий инженер-проектировщик искусственных покрытий аэродромов

По договоренности

8

Инженер ПГС

По договоренности

9

Инженер-конструктор (моторы)

По договоренности

10

Инженер-конструктор базовых станций сотовой связи

По договоренности


Для дизайнеров

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Дизайнер 3D

По договоренности

2

Моушн-дизайнер

По договоренности

3

Web-дизайнер

По договоренности



Для преподавателей

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Преподаватель английского языка

до 70 000 руб.

2

Преподаватель итальянского языка

По договоренности

3

Преподаватель испанского языка

По договоренности

4

Преподаватель китайского языка

По договоренности

5

Преподаватель немецкого языка

По договоренности

6

Преподаватель французского языка

По договоренности

 

 


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