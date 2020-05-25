SuperJob опубликовал лучшие вакансии для работы удаленно

SuperJob продолжает публиковать подборки вакансий, предполагающих работу в режиме домашнего офиса. В этот раз — для программистов, интернет-маркетологов, инженеров, дизайнеров, преподавателей. Удаленно работать можно из любой точки планеты.

Для программистов





Для специалистов по интернет-маркетингу



Для инженеров



Для дизайнеров

№ Должность Предлагаемая зарплата 1 Дизайнер 3D По договоренности 2 Моушн-дизайнер По договоренности 3 Web-дизайнер По договоренности





Для преподавателей