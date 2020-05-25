SuperJob опубликовал лучшие вакансии для работы удаленно

SuperJob продолжает публиковать подборки вакансий, предполагающих работу в режиме домашнего офиса. В этот раз — для программистов, интернет-маркетологов, инженеров, дизайнеров, преподавателей. Удаленно работать можно из любой точки планеты.
Для программистов
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
220 000 руб.
|
2
|
от 150 000 руб.
|
3
|
140 000 — 160 000 руб.
|
4
|
120 000 — 150 000 руб.
|
5
|
120 000 — 150 000 руб.
|
6
|
120 000 — 150 000 руб.
|
7
|
120 000 — 150 000 руб.
|
8
|
110 000 — 135 000 руб.
|
9
|
до 120 000 руб.
|
10
|
100 000 — 120 000 руб.
|
11
|
110 000 — 130 000 руб.
|
12
|
100 000 — 150 000 руб.
|
13
|
100 000 — 125 000 руб.
|
14
|
от 90 000 руб.
|
15
|
80 000 — 90 000 руб.
|
16
|
от 65 000 руб.
|
17
|
По договорённости
|
18
|
По договорённости
|
19
|
По договорённости
Для специалистов по интернет-маркетингу
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
150 000 руб.
|
2
|
от 100 000 руб.
|
3
|
от 70 000 руб.
|
4
|
60 000 руб.
|
5
|
от 50 000 руб.
|
6
|
По договоренности
|
7
|
По договоренности
|
8
|
По договоренности
|
9
|
По договоренности
Для инженеров
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
130 000 руб.
|
2
|
до 80 000 руб.
|
3
|
74 000 — 90 000 руб.
|
4
|
55 000 — 60 000 руб.
|
5
|
50 000 руб.
|
6
|
Главный инженер проекта (электро-, тепло-, промышленное и гражданское строительство)
|
По договоренности
|
7
|
Ведущий инженер-проектировщик искусственных покрытий аэродромов
|
По договоренности
|
8
|
По договоренности
|
9
|
По договоренности
|
10
|
По договоренности
Для дизайнеров
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
По договоренности
|
2
|
По договоренности
|
3
|
По договоренности
Для преподавателей
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
до 70 000 руб.
|
2
|
По договоренности
|
3
|
По договоренности
|
4
|
По договоренности
|
5
|
По договоренности
|
6
|
По договоренности