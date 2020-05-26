«Предпринимать и не унывать!» 4 причины принять участие в мозговом штурме для бизнеса

Онлайн-дискуссия «Предпринимать и не унывать!» пройдет в Иркутске в рамках проекта «Новая среда». Уникальное для Иркутской области событие состоится в День российского предпринимательства, 26 мая, в 19.00. И у вас есть 4 причины, чтобы принять участие в мероприятии.

1. Попробовать результативный формат

Дискуссия пройдет в современном формате brainstorm. Цель мозгового штурма – генерировать как можно больше идей для решения текущих проблем и задач и определить лучшее решение.

2. Задать вопрос экспертам разного уровня

Помимо самих предпринимателей, участниками мозгового штурма станут представители федеральной, региональной и муниципальной власти, депутаты, юристы, маркетологи. Впервые за круглым столом в прямом онлайн эфире канала «Мой бизнес» встретятся:

Александр Якубовский, депутат Государственной думы

Руслан Ситников, первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области,

Дмитрий Ружников, вице-мэр Иркутска

Владимир Черкасов, независимый инвестор и автор проекта Ньютон Финанс

Диляра Окладникова, руководитель Гарантийного Фонда и Центра «Мой Бизнес»

Алексей Черкашин, юридическая компания ВС Консалт

Светлана Козырина, маркетолог

3. Получить ответы на любые вопросы

Предприниматели могут задавать вопросы из любой сферы: инвестиции, организация бизнеса, поддержка бизнеса, маркетинг, юридические вопросы, новые инициативы. В течение пары часов эксперты в прямом эфире будут «штурмить» и выдавать готовые решения.

Вопросы можно уже сейчас задать на сайте https://mb38.ru/meropriyatiya/, а также по телефону «Горячей линии» +7 (3952) 202 102.

4. Не выходить из дома

В духе сегодняшнего времени дискуссия пройдет в формате прямой онлайн-трансляции, которую можно смотреть на любом устройстве, спокойно сидя дома. По ссылке https://clck.ru/NbKBA

О чем спросить экспертов?

Государственные поддержка бизнеса в период пандемии: налоговые льготы и отсрочки, субсидии, снижение административной нагрузки.

налоговые льготы и отсрочки, субсидии, снижение административной нагрузки. Специальные финансовые продукты: льготные кредиты, рефинансирование, кредитные каникулы, кредитно-гарантийная поддержка.

льготные кредиты, рефинансирование, кредитные каникулы, кредитно-гарантийная поддержка. Перевод бизнеса в новый формат и открытие новых направлений: расширение рынка сбыта, повышение узнаваемости, продажи онлайн и др.

Справка

Организатором проекта «Новая среда» является центр «Мой бизнес» – это центр оказания комплекса услуг для предпринимателей и юридических лиц, в котором представители бизнеса могут получить услуги и поддержку по принципу «одного окна». Центр «Мой бизнес» на постоянной основе проводит мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательской деятельности.

В апреле-мае 2020 года, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, с целью сохранения активности в деловой среде, работа центра «Мой бизнес» была переориентирована в онлайн-формат и запущен контентный проект для предпринимателей «НОВАЯ СРЕДА» в виде онлайн трансляций на базе YouTube канала центра «Мой бизнес».

26 мая 2020 года состоится очередной выпуск «Предпринимать и не унывать!», посвященный прикладному решению непростых ситуаций, которые возникли у бизнеса в данный период времени.