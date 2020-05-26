Клиенты «Иркутской энергосбытовой компании» смогут списать начисленные пени

«Иркутская энергосбытовая компания» сообщает о продлении меры поддержки для клиентов компании. Они смогут списать ранее начисленные пени.

Компания приняла решение продлить действие меры поддержки, введенной с 1 апреля 2020 года и списать задолженность по пени при полной оплате услуг. После оплаты всей задолженности, сложившейся на 01 июня, будут списаны ранее начисленные пени.

Для ограничения распространения вируса почти все сотрудники Иркутскэнергосбыта переведены на удалённую работу. Офисы компании не работают для приёма клиентов, так как большинство посетителей – пожилые люди, которые находятся в группе риска.

Компания просит клиентов быть ответственными и своевременно оплачивать коммунаьные услуги. Для удобства потребителей работают дистанционные способы обслуживания с возможностью онлайн-оплаты:

Личный кабинет на сайте компании;

Мобильное приложение Иркутскэнергосбыт (Ios, Android);

Cбербанк онлайн;

Сбербанк онлайн – услуга автоплатеж;

Система сбора и обработки платежей «Город» на сайте uplati.ru;

Viber-бот.

Компания напоминает, что для всех потребителей, попавших в сложную жизненную ситуацию, она готова предоставить рассрочку на оплату коммунальных услуг. Специалисты компании рассматривают такие обращения в индивидуальном порядке.

Оформить рассрочку можно, не выходя из дома, через дистанционные сервисы:

При обращении необходимо: