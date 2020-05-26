Что бизнес разрешит своим сотрудникам после самоизоляции?

Так, 80% руководителей разрешат сотрудникам иногда работать из дома и только 31% управленцев поддержат пятничные вечеринки, сообщает «Мегаплан».

Три четверти опрошенных линейных сотрудников (76%) после снятия режима самоизоляции хотели бы получить гибкий график и периодически работать из дома. Половина респондентов высказались за то, чтобы иметь возможность самим выбирать время начала рабочего дня.

Почти половина опрошенных сотрудников (49%) поприветствовали бы появление на работе опции корпоративного фитнеса.

Почти столько же (48%) хотели бы за счет работодателя изучать иностранные языки. 41% опрошенных сотрудников хотели бы получить от работодателя возмещение за дорогу до офиса и обратно (причем речь идет о корпоративном такси, так как в условиях эпидемии люди боятся ездить на работу на общественном транспорте). Чуть больше трети респондентов (35%) хотели бы отменить дресс-код.

“Интересно, что более половины наемных сотрудников (51,2%) в будущем хотят самостоятельно выбирать технику и программное обеспечение для работы, — отмечает генеральный директор компании “Мегаплан” Сергей Козлов. — С введением режима самоизоляции немногие компании оказались готовы к резкому переходу в онлайн. Возможно, именно поэтому бизнес сейчас максимально открыт к предложениям своих сотрудников. И по нашим данным, 54% руководителей готовы поддержать персонал в выборе техники и софта для работы”.

Руководителям и владельцам компаний Мегаплан также предложил рассказать, на какие уступки для персонала они бы пошли после снятия режима самоизоляции, принимая во внимание опыт удаленки.

78% опрошенных руководителей и бизнесменов позволили бы своим сотрудникам периодически работать из дома.

И только 37% руководителей готовы разрешить персоналу самостоятельно выбирать время начала рабочего дня и посещения офиса. Более половины респондентов (51%) разрешили бы сотрудникам участвовать в совещаниях по видеосвязи. Еще 46% руководителей готовы отменить требования по дресс-коду.

Более половины наемных сотрудников (53%) хотели бы работать в офисах, где атмосфера приближена к домашней. С их точки зрения, в офисах с уютной обстановкой и предметами домашнего интерьера работается эффективнее. 32% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения: офис — для работы, а не для посиделок в домашнем стиле.

Некоторые компании для поддержки сотрудников на удаленке стали проводить онлайн-вечеринки по пятницам.

Тем не менее относительное большинство опрошенных респондентов не хотели бы по возвращении в офис участвовать в аналогичных еженедельных вечеринках в офлайне. В частности, каждый четвертый сотрудник (26%) хотел бы проводить пятничные вечера в кругу друзей. Столько же готовы участвовать в корпоративных вечеринках только по значимым для компании поводам. В свою очередь, только 31% руководителей и владельцев компаний готовы поддержать традицию еженедельных пятничных вечеринок в офисе.