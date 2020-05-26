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Определены победители конкурса «Экспортер года в Иркутской области»

26 мая 2020

Победителей и призеров 18, это крупные компании и индивидуальные предприниматели, сообщают в областной администрации

Они отмечены в номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер в сфере услуг», «Первый опыт».

Преимуществом конкурса является признание их достижений на государственном уровне. Кроме этого, все заявители автоматически становятся участниками Всероссийской премии «Экспортер года».

В Иркутской области развивается не только внешняя, но и внутренняя торговля. На днях стартует новый конкурс «Сделано в Приангарье». Его цель – обеспечить максимальную поддержку местным товаропроизводителям. Наличие знака качества у победителей этого конкурса обеспечит им дополнительные преференции.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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