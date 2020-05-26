Из Сбербанка в Агробанк — и обратно. Моментальные денежные переводы между Россией и Узбекистаном теперь доступны в обе стороны

Сбербанк и АКБ «Агробанк», крупнейшие банки России и Узбекистана, запускают сервис мгновенных денежных переводов с карт Агробанка на карты Сбербанка. Таким образом, теперь прямые переводы доступны в обе стороны.

Сделать перевод можно в мобильном приложении AgrobankMobile. Офис банка для этого посещать не нужно — достаточно знать номер банковской карты или мобильного телефона получателя. Отправляемые средства снимаются с банковских карт UzCard и Humo, конвертируются по специальному курсу в рубли и напрямую поступают на карты Сбербанка. Так как в процессе не участвуют посредники, комиссия — всего 1%.

Ранее, в ноябре 2019 года, у клиентов Сбербанка появилась возможность переводить деньги клиентам Агробанка в мобильном приложении Сбербанк Онлайн (комиссия также составляет 1%). Совершить платеж можно по номеру телефона получателя, привязанному к банковской карте. Таким образом, теперь денежные онлайн-переводы доступны в обе стороны: из России в Узбекистан и из Узбекистана в Россию.

Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка:

«Мы последовательно выстраиваем бесшовную экосистему моментальных переводов в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армению и другие государства, с которыми у России налажены тесные экономические и культурные связи. Наши приоритеты в этом вопросе — удобство, скорость и безопасность транзакций. Мы продолжаем расширять количество зарубежных банков, подключенных к этому сервису: сегодня их уже 19. И очень важно, что наши коллеги в странах СНГ поддерживают эту инициативу и начинают создавать аналогичные возможности для переводов в Россию в своих мобильных приложениях. Думаю, что число банков-партнеров, реализовавших такой функционал, продолжит расти и постепенно все переводы станут двусторонними, что обеспечит новое качество финансовых услуг для миллионов наших клиентов».

Азамат Тураев, управляющий директор, заместитель председателя правления Агробанка:

«Мы рады, что смогли сдержать обещание, данное нашим клиентам, и предоставить возможность перевода денег с национальных банковских карт на карты Сбербанка. Данная услуга позволяет мгновенно осуществлять переводы на карты Сбербанка. Услуга будет полезна как родителям, чьи дети обучаются в Российской Федерации, так и родственникам наших соотечественников, находящихся там по другим причинам, в том числе в целях трудовой миграции или лечения».

На данный момент в Сбербанк Онлайн доступны переводы в такие финансовые учреждения СНГ, как Алиф Банк, Ориёнбанк, Международный Банк Таджикистана, МДО «Имон Интернешнл», МДО «Душанбе Сити», Коммерцбанк Таджикистана, Спитамен Банк, Первый Микрофинансовый Банк, Тамвил, Банк Арванд, МДО «Матин», МДО «Хумо» и Банк Эсхата (Таджикистан), КБ «Кыргызстан» и Банк Компаньон (Киргизия), АКБ «Агробанк» и АО НБУ (Узбекистан), Капитал Банк (Азербайджан), Эвокабанк (Армения).