Археологические раскопки начались на нескольких участках трассы Усолья-Сибирского

На месте будущей федеральной трассы археологи ведут раскопки нескольких участков, сообщают в «Упрдор Прибайкалье».

На одном из них уже найдены каменные лезвия, орудия для добычи огня и приготовления пищи. Не исключено, что здесь будут обнаружены останки мамонтов и шерстистых носорогов. В 2020 году ученые планируют провести раскопки на площади 20 тысяч квадратных метров.

Стоянка древнего человека времён палеолита Мальта была открыта в Усольском районе около 90 лет назад. В наши дни работы идут в районе моста через реку Белую и вблизи села Большая Елань.

«Стоянки древних людей с ценными историческими артефактами учёные обнаружили во время историко-культурной экспертизы, которая всегда проводится при отводе земельных участков под хозяйственное освоение. Основной объём археологических изысканий планируется выполнить в 2020 – 2021 гг» - говорит Сергей Кокоуров, начальник отдела капитального строительства ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Охраняемые законом объекты археологического наследия были заранее включены в проект строительства. Все исторически ценные предметы, возраст которых от 5 до 30 тысяч лет, необходимо извлечь из земли до начала строительных работ.

«Мы проводим спасательные работы по изъятию археологического материала и информации, необходимой для моделирования различных процессов, связанных с древними носителями культур, проживавших на этой территории. Впервые за все время существования археологического подразделения ИГУ мы будем вскрывать такую большую площадь», - рассказала директор НИЦ «Байкальский регион», доцент ИГУ Екатерина Липнина.