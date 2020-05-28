Московский рынок подержанных автомобилей упал в 3 раза

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в апреле 2020 года на фоне пандемии в Москве было продано всего лишь 8,5 тыс.автомобилей. Это втрое ниже (-67%) результата годичной давности (25,5 тыс. шт.).

Самыми популярными марками на вторичном рынке столицы в прошлом месяце стали немецкий Mercedes-Benz и отечественная LADA, результаты которых составили 644 и 640 машин соответственно. В тройке лидеров здесь также оказался Volkswagen (612 шт.). На четвертом месте в данном рейтинге находится BMW – перепродажи таких автомобилей в столице составили 600 экземпляров. На пятой позиции располагается KIA (558 шт.). При этом перечисленные бренды показывают падение не менее чем на 60%.

Рейтинг моделей в 2020 году: