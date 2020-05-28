«Фармасинтез» оказал содействие ДССИ в возвращении соотечественников из Индии

«Фармасинтез» оказал содействие Деловому совету по сотрудничеству с Индией (ДССИ) Торгово-промышленной Палаты РФ по вопросу помощи российским соотечественникам, ожидающим выезда в Россию из Дели, сообщают в компании.

- Компания «Фармасинтез» откликнулась на просьбу и оказала финансовую помощь россиянам, попавшим в трудную ситуацию вдали от дома, - сообщают в компании.

Ввиду действующих карантинных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции порядка 400 российских граждан остаются в Дели в ожидании вывозных рейсов в Россию. В связи с этим ДССИ совместно с Посольством РФ в Республике Индия осуществляют непрерывную работу по доставке и расселению россиян в Дели.