Новости

«Фармасинтез» оказал содействие ДССИ в возвращении соотечественников из Индии

28 мая 2020

«Фармасинтез» оказал содействие Деловому совету по сотрудничеству с Индией (ДССИ) Торгово-промышленной Палаты РФ по вопросу помощи российским соотечественникам, ожидающим выезда в Россию из Дели, сообщают в компании.  

Читайте также:

Массово прививать россиян от коронавируса могут начать уже осенью
2 июня 2020
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
2 июня 2020

- Компания «Фармасинтез» откликнулась на просьбу и оказала финансовую помощь россиянам, попавшим в трудную ситуацию вдали от дома, - сообщают в компании. 

Ввиду действующих карантинных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции порядка 400 российских граждан остаются в Дели в ожидании вывозных рейсов в Россию. В связи с этим ДССИ совместно с Посольством РФ в Республике Индия осуществляют непрерывную работу по доставке и расселению россиян в Дели.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (1526)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании